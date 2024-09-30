المثلوثي: عمر جابر ودونجا يستحقان الانضمام لمنتخب مصر..والجزيري مهاجم سوبر

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، أن ناصر منسي دخل مباراة السوبر الإفريقي بكل تركيز وكان يرغب في تقديم أداء مميز.

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وقال المثلوثي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمر جابر يستحق الانضمام لمنتخب مصر فهو أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري خلال الوقت الحالي، ودونجا أيضا يستحق الانضمام لصفوف الفراعنة".

وأضاف: "سيف الجزيري مهاجم قوي وسريع للغاية ويستغل سرعته في ظهر المدافعين ويمتلك إمكانيات غير موجودة في معظم المهاجمين بالدوري المصري".

وتابع: "نسعى للتتويج بالسوبر، وجماهير نادي الزمالك عظيمة ونريد إسعادها بتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".