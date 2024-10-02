حمزة المثلوثي يكشف كواليس غرفة ملابس الزمالك قبل السوبر الإفريقي

قال التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جميع اللاعبين أغلقوا على أنفسهم جيدًا قبل السوبر الإفريقي، والجميع كان في حالة تركيز بسبب ما حدث قبل المباراة من الإعلاميين واللاعبين السابقين.

وأضاف حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه حتى لو كان بطريقة هزار فلا يمكن أن تتحدث عن الزمالك بهذه الطريقة، ولا بد أن تحترم المنافس، شعرنا بحالة غضب ووضعنا ذلك في الملعب.

واختتم حمزة المثلوثي: قبل بداية المباراة كنا في غرفة الملابس وتحدثنا عن الروح، وكل ما يهمنا هو الروح والرجولة، ولم نتعاتب على ضياع الفرص أو ما شابه لكن الأهم كان الروح.

موعد مباراة الزمالك في السوبر المصري

يبدأ فريق الزمالك التحضيرات لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 19 أكتوبر في السعودية، حيث سيتواجه الفائز مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف النهائي الآخر.

الزمالك، الذي حصل على الكارت الذهبي، سيواجه بيراميدز بطل الكأس، بينما سيلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة. تجري جميع المباريات بين 19 و25 أكتوبر في الإمارات.

بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، يعود الزمالك للتدريبات السبت المقبل. كما يعتزم مسئولو الزمالك حسم ملف تجديد تعاقد اللاعبين أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، الذين يحق لهم التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل. يركز النادي على تحقيق الاستقرار في الفريق مع تعزيز صفوفه، ويُعتبر تجديد تعاقد زيزو من أبرز الأولويات بعد تلقيه عروضًا للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية.