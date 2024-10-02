حمزة المثلوثي يكشف موقفه من التجديد لـ الزمالك

كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من التجديد لنادي الزمالك بعد نهاية الموسم، وإمكانية استمراره حتى نهاية الموسم.

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إنه لا يمكن لأي شخص أن يرفض نادي الزمالك، والاستمرار داخل جدرانه.

وتابع النجم التونسي حمزة المثلوثي: الزمالك شيء خاص في مسيرتي ولقيت كل الحب والاحترام، لكن لم يتم فتح باب التجديد حتى الآن.

واختتم حمزة المثلوثي تصريحاته: لا توجد اتصالات للتجديد حتى الأن لكني أعتبر نفسي أحد أبناء النادي، والخيرة في ما اختاره الله ومازلنا في بداية الموسم.

موعد مباراة الزمالك في السوبر المصري

يبدأ فريق الزمالك التحضيرات لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 19 أكتوبر في السعودية، حيث سيتواجه الفائز مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف النهائي الآخر.

الزمالك، الذي حصل على الكارت الذهبي، سيواجه بيراميدز بطل الكأس، بينما سيلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة. تجري جميع المباريات بين 19 و25 أكتوبر في الإمارات.

بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، يعود الزمالك للتدريبات السبت المقبل. كما يعتزم مسئولو الزمالك حسم ملف تجديد تعاقد اللاعبين أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، الذين يحق لهم التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل. يركز النادي على تحقيق الاستقرار في الفريق مع تعزيز صفوفه، ويُعتبر تجديد تعاقد زيزو من أبرز الأولويات بعد تلقيه عروضًا للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

