الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة الزمالك في السوبر المصري

الزمالك
الزمالك

يبدأ فريق الزمالك التحضيرات لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1. 

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موعد مباراة الزمالك في السوبر المصري

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 19 أكتوبر في السعودية، حيث سيتواجه الفائز مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف النهائي الآخر.
الزمالك، الذي حصل على الكارت الذهبي، سيواجه بيراميدز بطل الكأس، بينما سيلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة. تجري جميع المباريات بين 19 و25 أكتوبر في الإمارات.
بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، يعود الزمالك للتدريبات السبت المقبل. كما يعتزم مسئولو الزمالك حسم ملف تجديد تعاقد اللاعبين أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، الذين يحق لهم التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل. يركز النادي على تحقيق الاستقرار في الفريق مع تعزيز صفوفه، ويُعتبر تجديد تعاقد زيزو من أبرز الأولويات بعد تلقيه عروضًا للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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