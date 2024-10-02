الحكم بـ 7 سنوات غيابيًا على عاطل لسرقته غطاء بلاعه بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ، عاطل " م.ع.ا" بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيًا عن ما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات والزامته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بسرقة ادوات مرافق عامة تابعة للصرف الصحي ( غطاء بلاعه ).

تعود احداث القضية المقيدة برقم 7959 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل اول ،يفيد بضبط المتهم حال سرقته أحد أدوات المرافق العامة، غطاء صرف صحي بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، أن المتهم" م.ع.ا" عاطل مقيم محافظة البحيرة ، شرع في سرقة غطاء حديدي والمستعمل في مرفق الصرف الصحي والتي تتبع الهيئة العامة للصرف الصحي ، وهي تقع منفعة عامة ، وتبين من التحريات أنه حال المرور الأمني أبصرت القوة الأمنية المتهم عند رؤيتهم ألقي طواعية غطاء حديدي ثبت أنه مملوك للهيئة العامة للصرف الصحي ،فتم ضبطه وبعرض الغطاء المضبوط علي أحد المختصين بشركة الصرف الصحي تبين أنه مملوك للهيئة ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.