لبيب: زيزو هو من سيحدد مستقبله مع الزمالك

أكد حسين لبيب، رئيس الزمالك، أن أحمد سيد "زيزو" يقترب من تجديد تعاقده مع الفريق وفي تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أوضح لبيب أن زيزو هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن استمراره في النادي.

وأشار لبيب إلى أن زيزو يعتبر من اللاعبين المخلصين، وأصبح رمزًا للزمالك مثل شيكابالا، معبرًا عن رغبتهم المشتركة في تجديد العقد، كما أكد أن الزمالك يواجه حملات ممنهجة تحاول زعزعة استقراره.



وتطرق لبيب إلى الصعوبات التي واجهها النادي، مؤكدًا أنه لا يوجد ناد في العالم تمكن من حل أزمة إيقاف القيد 4 مرات في 10 أشهر مثل الزمالك، كما ذكر الغرامات المالية المتزايدة من سبورتنج لشبونة.



بنتايك

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تعرض لها محمود بنتايك، تعجب لبيب من الهجوم عليه دون معرفة حقيقته، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويعتبر إضافة قوية للفريق.

وأعرب لبيب عن فخره بالتعاقد مع عبد الله السعيد، مشيدًا بالتزامه، واختتم بالحديث عن جوزيه جوميز، مؤكدًا أنه ملتزم بالفوز بلقب السوبر الإفريقي رغم التحديات.

