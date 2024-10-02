يستعد فريق الأهلي لمباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، حيث يمثل الأهلي بطل النسخة الأخيرة من الدوري ، بينما يلعب سيراميكا كبطل لكأس الرابطة المصرية.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر

ومن المنتظر أن المباراة ستقام في الإمارات بين 18 و24 أكتوبر، والفائز سيتقابل مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي.



في إطار التحضيرات، يُسلم سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، الملفات الإدارية لمحمد رمضان، المدير الرياضي الجديد للنادي، الذي تم تكليفه بمهام مدير الكرة لفرض الانضباط بعد حالة الاستهتار التي ظهرت قبل مباراة السوبر الإفريقي.



وعلى صعيد الإصابات، بدأ محمد هاني تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك. من المتوقع أن يغيب هاني لمدة تتراوح بين 45 و60 يومًا، مما يعني أنه قد يعود في نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر للانتظام في التدريبات والمباريات الرسمية.

