الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر

الأهلي
الأهلي

يستعد فريق الأهلي لمباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، حيث يمثل الأهلي بطل النسخة الأخيرة من الدوري ، بينما يلعب سيراميكا كبطل لكأس الرابطة المصرية.
 

txt

إجازة كولر تفجر الغضب في الأهلي .. والخطيب يرفض عودة عبدالحفيظ

txt

عرابي: من الطبيعي تنسيق إدارة الأهلي مع كولر بشأن تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا

txt

فاروق: الأهلي يؤجل رحيل خالد عبد الفتاح إلى يناير

txt

كولر مهدد بالرحيل عن الأهلي وجلسة طارئة مع الخطيب

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر 

ومن المنتظر أن المباراة ستقام في الإمارات بين 18 و24 أكتوبر، والفائز سيتقابل مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي.

في إطار التحضيرات، يُسلم سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، الملفات الإدارية لمحمد رمضان، المدير الرياضي الجديد للنادي، الذي تم تكليفه بمهام مدير الكرة لفرض الانضباط بعد حالة الاستهتار التي ظهرت قبل مباراة السوبر الإفريقي.

وعلى صعيد الإصابات، بدأ محمد هاني تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك. من المتوقع أن يغيب هاني لمدة تتراوح بين 45 و60 يومًا، مما يعني أنه قد يعود في نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر للانتظام في التدريبات والمباريات الرسمية.
 

مواد متعلقة

إجازة كولر تفجر الغضب في الأهلي.. والخطيب يرفض عودة عبدالحفيظ

عرابي: من الطبيعي تنسيق إدارة الأهلي مع كولر بشأن تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا

فاروق: الأهلي يؤجل رحيل خالد عبد الفتاح إلى يناير

محمد فاروق: الأهلي يجهز عرضين لفك الارتباط مع معلول

الأهلي يدرس معاقبة رامي ربيعة وعمر كمال

الجريدة الورقية