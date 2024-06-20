الخميس 20 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شرطة الاحتلال تفرق المتظاهربن الحريديم بعنف (فيديو)

الحريديم
الحريديم

فرقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، المئات من المتظاهرين الحريديم الرافضين لتجنيد أولادهم إجباريا في ظل الحرب الصهيونية على قطاع غزة الفلسطيني. 

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استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

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صدمة الأسير الفلسطيني بدر الدحلان بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين الإسرائيليين فى القدس المحتلة وتل أبيب، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

واقتحم مستوطنون حواجز شرطة الاحتلال قرب مقر إقامة نتنياهو فى القدس، وسط هتافات بـ"حان الوقت لإسقاط الطاغية".

 واستخدمت شرطة الاحتلال فى القدس خراطيم المياه لقمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو المتهمة باتخاذ قرارات وفقا لمصالحها الشخصية.

إلغاء مجلس الحرب

وكان رئيس حكومة الاحتلال، قد قرر فى وقت سابق إلغاء مجلس الحرب الإسرائيلى “الكابينت” الذى تشكل مع بداية العدوان على قطاع غزة.

ويعتمد نتنياهو حاليا على حلفاء من اليمين المتطرف تسببت أجندتهم المتشددة فى صدع كبير بالمجتمع الإسرائيلى حتى قبل اندلاع الحرب فى السابع من أكتوبر.

ولم تسفر المظاهرات شبه الأسبوعية عن تغيير فى المشهد السياسى بعد، ولا يزال لدى نتنياهو أغلبية مستقرة فى البرلمان. وبعد استقالة غانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب أعلنت مجموعات معارضة أسبوعا من الاحتجاجات فى الشوارع تشمل مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق سريعة.

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