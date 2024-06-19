نشرة التوك شو.. تطورات حرب غزة وشبكة تخطط لمهاجة ريال مدريد

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تظاهر العشرات أمام الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة في البلاد، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

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تظاهرات أمام الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة



كشف وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن المقاطع المصورة من قبل حزب الله اللبناني تكشف أماكن إسرائيلية حساسة في الجليل وأنظمة دفاع جوي وقاعدة بحرية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

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إعلام إسرائيلي: المقاطع المصورة من حزب الله اللبناني تكشف أماكن إسرائيلية حساسة



قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه سيتم القضاء على حزب الله حال اندلاع حرب شاملة، وذلك حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية،اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل

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إسرائيل تتعهد بالقضاء على حزب الله حال اندلاع حرب شاملة



استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع الولايات المتحدة السلاح والذخيرة عن إسرائيل، خلال الفترة الماضية

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غير معقول.. نتنياهو يعلق: قرار أمريكا يمنع السلاح عن إسرائيل



صرح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس لأمريكي جو بايدن أكد من اليوم الأول أنه سيوفر كل ما يلزم لضمان أمن إسرائيل وتمكينها من الردع، بحسب ما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

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بلينكن: بايدن أكد من البداية أنه سيوفر كل ما يضمن أمن إسرائيل



أكد البنتاجون أنه لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية في الشرق الأوسط، وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

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البنتاجون: لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية في الشرق الأوسط



قال مدير مكتب ⁧الأمم المتحدة‬⁩ للشؤون الإنسانية في ⁧‫غزة، إننا بحاجة إلى خطة مستدامة لإنهاء المأساة بقطاع ⁧‫غزة‬⁩ وصولا لوقف إطلاق النار.

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⁧‫الأمم المتحدة ‬⁩: نحتاج للمساعدات التي نحصل عليها من ⁧‫مصر‬⁩ لغزة (فيديو)



قال مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة إننا نعاني الكثير من أجل إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم.

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الأمم المتحدة: نعاني الكثير لإدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم



قال الناقد الفني رامى عبد الرازق ، إن تتبع مسيرة عادل إمام تعد قراءة فى تاريخ مصر، ويعتبر هذا استثناء لا نستطيع تطبيق ذلك على جيله.

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ناقد فني: تتبع تاريخ عادل إمام يرصد تحولات المجتمع المصري (فيديو)



نجح الحرس المدني الإسباني، بدعم من يوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في تفكيك أحد أكبر المراكز الإعلامية المرتبطة بتنظيم داعش.

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