بكري: السيسي قبل الرئاسة وخلالها هو الحارس الأمين على الدولة المصرية (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توليه الرئاسة وخلالها يعتبر حارسًا أمينًا على الدولة المصرية، ليس فقط في الثالث من يوليو ولكن أيضًا عندما كان مديرًا للمخابرات.

وأكد بكري خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي دعا القوى السياسية والدينية والإعلامية للحوار عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن محمد مرسي كان موافقًا على هذه الدعوة ولكن مكتب الإرشاد رفضها في ديسمبر 2012، مبينًا: "محمد بديع أساء بتصريحات مشينة وهذا يدل على أن هدفهم كان إسقاط الدولة وخيانتها.

وتابع: "لم يكن أحد يترصد الإخوان، ولكنهم تولوا الحكم وكشفوا عن وجههم الحقيقي، كما حدث مع حزب النور الذي كان أكبر حليف لهم حتى انشقوا عنه عندما أدركوا أن مصر لن تعود للوراء مع تلك الجماعة".

وأكد بكري أن رجال الجيش والشرطة هم من حملوا الدولة وحموا مقدراتها ومؤسساتها، وأن الرئيس السيسي هو الرجل الوطني الذي تحمل المسئولية في وقت صعب لا يتحمله إلا الرجال، وذلك كواجب وطني لا يعرف الحدود.

وأشار بكري إلى أن الشعب استطاع أن ينتصر من خلال قصص يجب أن تروى للأجيال الجديدة، بعيدًا عن كذب هذه الجماعة الإرهابية.