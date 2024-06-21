أميرة بهي الدين: ثوار 25 يناير أنشأوا السجون للفلول بالمترو (فيديو)

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إن ثوار 25 يناير 2011، أنشأوا سجنا في مترو الأنفاق لحجز فلول نظام لرئيس السابق مبارك، موضة أن إحدى شركات السياحة كانت تعذب المعارضين.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أنها كنت تبكي لأنها ترى أن الدولة تنهار، مشيرة إلى أنها كانت ترى يوم 11 فبراير وقبله خرج بعض الإرهابيين من فوق العمارات لضرب الناس بالمولوتوف وتبعها معركة الجمل، ووجود لافتات بالتحرير تطالب بالإفراج عن خيرت الشاطر.

وتابعت: "الناس كانت تقول لها أين الإخوان فأنك من تعانين من فوبيا الإخوان، وكانوا يصفونهم بالشباب المتحمس، مشيرة إلى انهم وصفوها بأنها من فلول النظام والمدافعين عنه ولهذا كانت تقسم أن الإخوان قادمون.

الإخوان جهزت لثورة يناير

وأكدت أن جماعة الإخوان جهزت لثورة 25 يناير واستخدمت الشباب غير الخاضع لها كما استخدموا أحلام الناس المشروعة في التغيير وصدورا المشهد وكأنه عفوي.

وذكرت أن يوم الخميس 27 يناير 2011 الإخوان أنهم نازلين لميدان التحرير والميادين الأخرى، مؤكدة أنهم تركوا الشاب بيوم 25 يناير وكانوا لا يحمولن أي أيدلوجية.