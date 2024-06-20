نشرة التوك شو.. حسن نصر الله يهدد إسرائيل وإعادة الحجاج المصريين المفقودين

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قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إن الجبهة اللبنانية تواصل إلحاق الخسائر المادية والمعنوية بجيش الاحتلال .

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حسن نصر الله: الجبهة اللبنانية تواصل إلحاق الخسائر المادية والمعنوية بجيش الاحتلال



قالت كريمة الحفناوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جبهة الإنقاذ ضمت مصر كلها، وكانت خليطًا متجانسًا جدًا، معظم الاجتماعات كانت في مقر الحزب المصري الديمقراطي، وعقب كل جلسة كنا نعرض مطالبنا"

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كريمة الحفناوي: جبهة الإنقاذ قدمت دعمًا لوجستيًا وغطاءً سياسيًا لحركة تمرد (فيديو)



أكد الدكتور حازم مبروك، الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن علامات قبول الحج تعد مسألة مغلقة، إذ إن هناك فرق بين الصحة وعدم الصحة وأيضا بين القبول وعدم القبول، وهذا الأمر في الحج وغيره من العبادات

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باحث في الأزهر الشريف يوضح علامات قبول الحج (فيديو)



أكد السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، أن وزارة الهجرة قامت بتدشين غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات الحجاج المصريين حال احتياجهم لأي مساعدة.

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الهجرة: أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لإعادة الحجاج المصريين المفقودين (فيديو)



دوت صافرات الإنذار في كرم أبو سالم جنوب غلاف غزة، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

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إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم جنوب غلاف غزة



أكدت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات، أن إسرائيل لم تحقق حتى الآن نجاحا حاسما يقاس بأهداف الحرب، والتى كانت القضاء على حماس وتحرير الرهائن، ورغم التفوق العسكرى الكبير لإسرائيل والإمداد العسكرى المستمر من الولايات المتحدة إلا أنه حتى الآن لم تستطع التخلص من عناصر المقاومة.

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خبيرة: العالم أجمع أصبح يدين إسرائيل بسبب جرائم الحرب والإبادة الجماعية (فيديو)



أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تتأرجح حتى هذه اللحظة بين العمل العسكرى والدخول فى مفاوضات، موضحا أن نتنياهو يشترى الوقت للوصول إلى 5 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الأمريكية.

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طارق فهمي: إسرائيل لازالت تتأرجح بين العمل العسكرى والدخول فى مفاوضات



قال الدكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية إن وجود مرشح إصلاحي في الانتخابات الإيرانية يعني أن هناك رغبة في حشد الناخبين لأن الإصلاحيين لديهم شعبية كبيرة في الشارع الإيراني بصورة أكبر من المحافظين

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خبير سياسات دولية يكشف عن الأقرب للفوز بالانتخابات الإيرانية (فيديو)



أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر الطرق والمرافق العامة والمنتزهات وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي في قطاع غزة

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الأونروا: فوات الاحتلال دمرت 67% من البنية التحتية لقطاع غزة



قال مسؤول في البيت الأبيض إنه لم يتم إلغاء أي اجتماعات مع إسرائيل وجاري الترتيب للقاءات مشتركة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية

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