وزارات لم تحسم.. بكري يكشف مفاجآت عن تشكيل الحكومة الجديد (فيديو)

نفى الإعلامي مصطفى بكري صحة الأنباء التي تم تداولها حول إعلان الحكومة الجديدة في الساعات المقبلة، مؤكدًا أن مشاورات تشكيل الحكومة ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأكد خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة "صدى البلد" أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يجري لقاءات مكثفة مع عدد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من ذوي الخبرة الوطنية والدولية.

وأضاف: "سيتم الإعلان عن التشكيل الحكومي مباشرة بعد ذلك ستتم حركة المحافظين، وهناك بعض المحافظين بدأوا في تجهيز أنفسهم ولكنهم ما زالوا يواصلون أعمالهم حتى وقت التشكيل".

وأشار إلى أن الإعلان عن التشكيل الوزاري سيكون خلال الأيام القادمة وليس في المستقبل القريب كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أنه بعد الإعلان سيتم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس بعد عرض الأسماء عليه من قبل رئيس الحكومة مدبولي.

وأوضح بكري أن مدبولي سيحضر إلى مجلس النواب فور أداء اليمين وتقديم التشكيل وخطة عمل الوزراء الجدد، وسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب تضم وكيلي المجلس بالإضافة إلى نواب المعارضة والمستقلين لإبداء الرأي فيها.