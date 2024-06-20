إعصار يضرب تكساس ويغرق الشوارع والمنازل (فيديو)

ضربت العاصفة الاستوائية "ألبرتو"، وهي أول عاصفة مسماة في موسم الأعاصير، ولاية تكساس الأمريكية واقتربت من الوصول إلى اليابسة على ساحل خليج المكسيك.

وتهدد العاصفة بهطول أمطار يصل منسوبها إلى 20 بوصة هناك، وأظهرت اللقطات غرق ولاية تكساس بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.

ويسري تحذير من العواصف الاستوائية على الساحل الشمالي الشرقي للمكسيك، وكذلك ساحل تكساس من مصب نهر ريو غراندي حتى ممر سان لويس، بالقرب من هيوستن.

من المتوقع أن تشهد مدينة كوربوس كريستي رياحًا عاتية وأمطارًا تتراوح ما بين 10 إلى 15 بوصة.

إعلان كارثة في 51 مقاطعة بتكساس

وأصدر الحاكم جريج أبوت، إعلان كارثة لـ51 مقاطعة في تكساس لضمان حصول سكان تكساس والمناطق المعرضة للخطر على الموارد والموظفين اللازمين للاستجابة لهذه العاصفة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه تم رصد فيضانات ساحلية معتدلة عبر ساحل خليج تكساس.

وأعلنت الشرطة الأمريكية نهاية الشهر الماضي، مصرع شخصين على الأقل وإصابة 60 آخرين جراء إعصار ضرب أجزاء من ولاية "تكساس".

ضرب الإعصار منطقة بشمال مدينة "دالاس"، مضيفة أن توقعات الشرطة المحلية تشير إلى أن حصيلة القتلى مرشحة بشكل قوي للارتفاع.

يشار إلى أن مناطق واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لعواصف وأعاصير بشكل متكرر منذ أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وتدمير مئات المنازل في قرابة خمس ولايات.

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