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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الخارجية الأمريكية: نواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل لوقف الحرب في غزة

سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره أنتوني بلينكن

قالت الخارجية الأمريكية إنها تواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أنه سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضافت أنها أوضحت أنها ترغب في حل دبلوماسي للصراع الحالي ولا نريد رؤية تصعيد على حدود إسرائيل ولبنان، وذلك وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة الجزيرة.

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ونوهت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي اليوم مسؤولين إسرائيليين لبحث جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، موضحة 
أنه سيبحث اليوم مع الوفد الإسرائيلي الوضع في شمال إسرائيل.

وفي سياق متصل، أفادت قناة CNN أن إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها شن حرب خاطفة على لبنان تشمل توغل بري وهجوم جوي، وأنها تخطط لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال البلاد استعدادا لحرب مع حزب الله.

ونوهت القناة نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأنهم لم يبلغوا إسرائيل بمعارضتهم شن حرب على حزب الله، وذلك وفق نبأ عاجل أذاعته قناة العربية.

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