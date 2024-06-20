شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غرب رفح.. فيديو

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية مقطع فيديو لارتقاء شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح في قطاع غزة.

وتضمنت اللقطات دفنًا جماعيًا للشهداء في مقبرة، وأفادت سيدة شاهد عيان على الجريمة بأن الاحتلال ألقى شيئا مثل كرات النار وليست قذيفة، في إشارة إلى قنابل الفسفور الأبيض.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و431 شهيدًا، و85 ألفًا و653 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وذكرت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد وفقد أكثر من 47 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 3 آلاف مجزرة في غزة ضحاياها معظمهم من الأطفال والنساء وعائلات بأكملها، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في مناطق متفرقة من القطاع، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.