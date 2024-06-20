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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بكري: مصر تدعم فلسطين ومن يخذل المقاومة يصبح في خندق الأعداء

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حماس تخوض معارك بطولية ولديها تصميم قوي أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وأشار إلى أن طائرة الاستطلاع التابعة لحزب الله كشفت مواقع الاحتلال العسكرية وميناء حيفا، ما يدل على قدرة المقاومة على هزيمة العدو. 

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وشدد على أن مصر تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في القدس، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تدعم الدولة الفلسطينية وأمنها، وأن أمن مصر القومي جزء من الأمن القومي العربي، مردفًا: “نحن الآن في لحظة نكون أو لا نكون، ومن لا يريد أن يقف بجانب المقاومة يصبح في موقف الواقف في خندق الأعداء”.

 

وأضاف أن اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي كان مثمرًا وتم مناقشة سبل التنسيق المشترك ووقف الخطة التي تهدف إلى محو هوية الأمة. 

وأكد بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر والسعودية لا تنسيان مواقفهما المشتركة وأن القوة المصرية-السعودية هي السند الأساسي لحماية الوطن العربي.

 

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