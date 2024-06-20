وزير الطاقة الإسرائيلي يهدد بقطع الكهرباء عن لبنان لشهور (فيديو)

زعم وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين، أنه إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل بسبب تصاعد الاشتباكات مع حزب الله اللبناني سينقطع التيار الكهربائي لشهور في لبنان.

وقال: "تعمل وزارة الطاقة مع جيش الدفاع الإسرائيلي، على ضمان الحماية الكاملة لمنشآت الطاقة الاستراتيجية لدولة إسرائيل.

وأوضح: “نستعد لأي سيناريو، ونجري مناقشات ونقيّم الوضع، وقد أنفقنا مليارات الشواكل على ضمان إمدادات الطاقة المنتظمة لجميع المواطنين الإسرائيليين، ورفعنا المخزون واشترينا الكثير من المعدات من أجل الحصول على نسخ احتياطية”.

الاحتلال يمتلك قدرة على توليد الكهرباء من مصادر متنوعة

وأكد: "تتمتع دولة إسرائيل بالقدرة على توليد الكهرباء من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر، لدينا منصات غاز، ولدينا احتياطيات من وقود الديزل، ولدينا احتياطيات ضخمة من الفحم، ونولد أيضا الكهرباء من الطاقة المتجددة".

وأكمل وزير الطاقة الإسرائيلي: "من المهم التأكيد على أن احتياطياتنا من مصادر الطاقة منتشرة في أماكن سرية ومحمية، وهناك العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذناها لضمان إمدادات الطاقة المنتظمة، والتي لا يمكن تفصيلها"، مضيفا: "إن احتمال حدوث سيناريو انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام منخفض جدا".

وأكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله : "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لا يخيفنا، وهناك أناس يقيمون هذا الاحتمال على أنه جدي، نحن كمقاومة حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام والعدو يعلم ما ينتظره، ولذلك بقي مرتدعا".

https://www.youtube.com/watch/OzL4HOkc_Qg