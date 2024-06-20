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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة: خلية عمل تدير أزمة وفاة الحجاج.. وسنعلن أرقام المفقودين حال الوقوف عليها

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وتحقيق مع الشركات التى تحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية.

وصرح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: سيتم إعلان كل أرقام الحجاج المفقودين في السعودية من خلال الجهات المعنية حال الوقوف على الأرقام النهائية.

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وتابع قائلا: منذ بداية الأزمة تتم المتابعة مع مسئولى وزارة الخارجية، التى أصدرت اكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، وكذا تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصرى يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا.

واستكمل متحدث مجلس الوزراء: هناك فرق عمل قنصلية تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

واختتم قائلا: فرق العمل المعنية تتابع مع أهالي المتوفين من الحجاج المصريين لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

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