الزمالك يبحث عن حل ودي في أزمة محترف السلة الأمريكي تو هولواي

يبحث مسؤولي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حل أزمة مستحقات المحترف الأمريكي تو هولواي لاعب فريق السلة السابق ، والذي تلقى الفارس الأبيض بسببه صدمة من جانب الاتحاد الدولي للعبة تفيد بإيقاف قيد فريق السلة بالقلعة البيضاء .

وكان نادي الزمالك قد فسخ تعاقده مع اللاعب الأمريكي تو هولواي بعد أن فشلت في قيد اللاعب محليًا خلال عام 2022، بسبب بعض الأمور الإدارية.

ويعمل نادي الزمالك بشكل مكثف من أجل حل الأزمة وأرسل كافة المستندات التي تفيد بحصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة ، ولكن رد الاتحاد الدولي كان صادم وأكد أن توقيعات اللاعب ليست صحيحة و تم التلاعب بها وليست الخاصة به.

ومنح الاتحاد الدولي مهله إلى الزمالك لمدة شهر من أجل حل هذه الأزمة ودفع المستحقات إلى اللاعب الأمريكي .

