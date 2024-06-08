أسعار اللحوم بمنافذ التموين قبل عيد الأضحى

تسعى الحكومة بشكل مستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط نظرًا لارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المحلي نتيجة الصراعات والحروب التي يشهدها العالم وتؤثر في اقتصادات الدول وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فدائمًا ما تسارع الدولة لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار.



ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي نستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة، يسعى الكثير من فئات الشعب المصري لذبح الأضاحي، كإحدى الشعائر الإسلامية، ومنهم من يقوم بشراء اللحوم من المنافذ والشوادر التي تقيمها الدولة.

وقد طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة 26 شادرا لبيع الخراف الحية بــ 16 محافظة، بجانب 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم للمواطنين، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ التموين كالآتي:

كيلو اللحوم البلدى بـ 335 جنيها.

اللحوم السودانى بـ 285 جنيها.

الضأن المجمد أوروجواى بـ 335 جنيها.

الضأن البلدى بـ 360 جنيها.

اللحوم الهندي المبردة بـ220 جنيها.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين، لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر أسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود استعدادا لعيد الأضحى المبارك.