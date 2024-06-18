بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري المصري ، تتوجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم إلى مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لعام 2024. تحظى المباراة بأهمية كبيرة نظراً للمنافسة الشرسة بين الفريقين على النقاط الثلاث التي يمكن أن تعزز من موقع الأهلي في القمة أو تمنح الاتحاد دفعة قوية في الترتيب.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2024. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن صافرة البداية ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. المباراة تقام على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب، وتأتي في توقيت حساس حيث يسعى الأهلي لتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يحاول الاتحاد السكندري تحسين مركزه في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ستُبث المباراة حصرياً عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية، التي تُعد الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز. يتميز بث قنوات أون تايم سبورت بجودته العالية وتغطياته الشاملة

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مما يجعلها الوجهة الأولى للمشاهدين الراغبين في متابعة مباريات الدوري المصري. لإعداد القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك ضبط البيانات على النحو التالي:

تردد قناة أون سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات

النايل سات التردد: 10853

10853 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

تردد قناة أون سبورت 2

القمر الصناعي: النايل سات

النايل سات التردد: 11449

11449 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 11861

11861 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 معامل الجودة: HD

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم

تعد مباراة اليوم حاسمة للنادي الأهلي، مما يدفع الجهاز الفني لاختيار تشكيلة قوية قادرة على مواجهة الاتحاد السكندري بفعالية. التشكيل المتوقع للأهلي هو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، أحمد عبد القادر

تعد حراسة المرمى بقيادة محمد الشناوي، المعروف بخبرته وأدائه المتميز، عاملاً أساسياً في تأمين دفاع الأهلي. في خط الدفاع، يتمتع الرباعي عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني بقدرات دفاعية ممتازة، قادرة على إيقاف هجمات الخصم. أما في خط الوسط، فإن وجود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور يضمن الربط الفعال بين الدفاع والهجوم، ما يوفر دعماً للهجوم وللدفاع. في الهجوم، يعتمد الأهلي على حسين الشحات، كهربا، وأحمد عبد القادر، الذين يتمتعون بمهارات هجومية عالية وقدرة على اختراق دفاعات الخصم وتسجيل الأهداف.

توقعات المباراة

تُعتبر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري واحدة من اللقاءات التي تجذب اهتمام الجماهير نظراً للتاريخ الحافل بالمواجهات بين الفريقين. الأهلي، بصفته الفريق الأكثر تتويجاً بالدوري المصري، يسعى دائماً للحفاظ على أدائه العالي وضمان نقاط المباراة الثلاث. من جهة أخرى، يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في البقاء في المنطقة الآمنة بجدول الترتيب.

نصائح للمشاهدين

للحصول على تجربة مشاهدة أفضل، يُنصح بالتأكد من تحديث جهاز الاستقبال الخاص بك قبل المباراة بفترة كافية لضبط الترددات الجديدة إذا لزم الأمر. كما يُفضل التحقق من جودة الاتصال بالإنترنت في حالة متابعة المباراة عبر البث المباشر على الإنترنت لتجنب أي تقطيع أو تأخير في البث.

تشكل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم فرصة لمتابعة لقاء كروي مثير في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. توفر قنوات أون تايم سبورت التغطية الحية للمباراة، مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة لمحبي الفريقين ومتابعي البطولة. نتمنى للجميع متابعة ممتعة وأن نشهد مباراة مليئة بالإثارة والروح الرياضية.