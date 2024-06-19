الاتحاد يقرر رحيل العبود و البيشي هذا الصيف

استقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي على رحيل ثنائي الفريق عبد الرحمن العبود و عبد العزيز البيشي عن صفوف النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال صحيفة المدينة السعودية في تقرير لها اليوم أن عبد الرحمن العبود و عبد العزيز البيشي خارج حسابات الاتحاد في الموسم القادم، وذلك لعدم تقديم المستويات المأمولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد ستنظر للعروض المقدمة للثنائي في الميركاتو الصيفي الحالي سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي.

كانتي: الاتحاد السعودي سبب تواجدي مع منتخب فرنسا

أبدى النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق الاتحاد السعودي سعادته بالتواجد ضمن صفوف منتخب فرنسا ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وأكد كانتي أن المستوى الذي قدمه بقميص نادي الاتحاد السعودي كان أحد الأسباب الأساسية لاستدعائه لصفوف منتخب الديوك الفرنسية.

وقال كانتي في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم: " ما قدمته مع الاتحاد في الدوري السعودي كان السبب في انضمامي لمنتخب فرنسا الآن والمشاركة ببطولة اليورو 2024 ".