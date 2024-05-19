عكاوي يتدخل لحل أزمة رواتب أطباء إمتياز الأسنان بطب جنوب الوادي

إلتقي الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، بأطباء الإمتياز بكلية طب الفم والأسنان؛ الممتنعين عن العمل، بسبب عدم صرف رواتبهم.

وحرص رئيس الجامعة، على لقاء المرضى المتوجهين الى المستشفى واعطى الاوامر بضرورة الكشف عليهم وصرف العلاج لهم كما اعطى رئيس الجامعة الاوامر والتوجيهات لمدير الحسابات والمسؤولين عن صرف المكافآت بسرعة تدبير المبالغ اللازمة لإنهاء مشكلة اطباء الامتياز .

وعقد رئيس الجامعة لقاء مع أطباء الامتياز في الكلية وقدم لهم شرحاً مبسطاً لميزانية الجامعة وكيف يتم الصرف من هذه الميزانية واوضح بان هذه المشكلة سببها ندرة الموارد في الباب المخصص لصرف المكافآت.

وأكد رئيس الجامعة، أنه طالب بإدراج مستحقات اطباء الامتياز في ميزانية الجامعة من العام القادم وأوصى بضرورة تقدير جهد الدولة في عمليه التعليم والتي لا تخفى على أحد في كافه الخدمات التي تقدم للطلاب من بعد الالتحاق بالجامعة.

وفي نهاية الاجتماع وعد رئيس الجامعة اطباء الامتياز بسرعه صرف المستحقات المالية المخصصة لهم وانهاء هذه المشكلة.

وأوصى برد المعروف للدولة وعدم إثاره الفتن التي لا جدوى منها سوى إعاقه مصالح المرضى وتعطيل العملية التعليمية.

ونصح الأطباء بضرورة إتباع الغاية الشريفة والوسيلة النظيفة في عرض المطالب وإتباع القنوات الشرعية للحصول على هذه المطالب

إنتظام طلاب 6 كليات بأداء إمتحانات

في سياق متصل، تابع الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى للمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات

واطمئن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بضوابط الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان واتاحة كافة سبل الراحة والامان والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها

واستمع نائب رئيس الجامعة خلال جولته الى اراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات والمشاكل التي تواجه الطلاب اثناء تأدية الامتحانات وجدير بالذكر بانه تجرى اليوم اعمال الامتحانات بكليات الاعلام والعلاج الطبيعي والآداب والتربية وطب الفم والاسنان ومعهد التمريض.

فى سياق ذي صلة، أوضح الدكتورأحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن بدء عملية التصحيح ستتم بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.