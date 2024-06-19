كانتي: الاتحاد السعودي سبب تواجدي مع منتخب فرنسا

أبدى النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق الاتحاد السعودي سعادته بالتواجد ضمن صفوف منتخب فرنسا ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وأكد كانتي أن المستوى الذي قدمه بقميص نادي الاتحاد السعودي كان أحد الأسباب الأساسية لاستدعائه لصفوف منتخب الديوك الفرنسية.

وقال كانتي في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم: " ما قدمته مع الاتحاد في الدوري السعودي كان السبب في انضمامي لمنتخب فرنسا الآن والمشاركة ببطولة اليورو 2024 ".

مدرب منتخب فرنسا يكشف تطورات إصابة مبابي

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا أخر تطورات إصابة كيليان مبابي والتي تعرض لها أمس في مباراة الديوك الافتتاحية ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتعرض مبابي لإصابة قوية بكسر في الأنف أثناء مباراة فرنسا والنمسا التي أقيمت أمس على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وقال ديشامب أن كيليان مبابي سيجري المزيد من الفحوصات الطبية غدا الأربعاء لمعرفة أخر تطورات الإصابة، وحسم موقف اللاعب من المشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب.

وتأكد بشكل مبدئي غياب مبابي عن مباراة المنتخب الفرنسي المقبلة أمام هولندا والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب ريد بول ارينا، لحساب الجولة 2 من يورو 2024.