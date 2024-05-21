مجلس الدولة يعلن موعد الحكم في دعاوي بطلان انتخابات نادي الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في جميع طعون بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، للحكم بجلسة الاثنين المقبل 27 مايو الحالي، ونظرت أمس، الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، الطعن رقم: ٧٠/٢١٠٢٣، بشان وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار، أهمها بطلان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك، التى اجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ وإعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجدد، وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 27-05-2024.

والطعن مقام من جمال عبد الكريم سيد المحامي عن نفسه، وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

ضد كلا من وزير الشباب والرياضة، و المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة ، مدير مديرية الشباب والرياضة ، رئيس اللجنه الأولمبية المصرية، رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك.

وكانت المحكمة الإدارية العليا نظرت طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك، الذي تداخل فيه مرتضي منصور والمقدم من محامي اخر ، وأكد المستشار مرتضى منصور، أن هناك حكم من محكمة الجنايات بأن عضوية هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزوره .

وجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة تحضر بالإنابة عن وزارة الشباب والرياضة، التى تطلب رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وقدمت حافظة مستندات للمحكمة الإدارية العليا، لإثبات صحة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وأكدت الهيئة على أن قرارات الانتخابات وقبول أوراق المرشحين وإعلان الفائزين جاء موافق لصحيح القانون.

وطالبت هيئة قضائية الدولة، نيابة عن وزارة الشباب والرياضة، برفض الطعن المقدم من مرتضي منصور واخر علي بطلان انتخابات نادي الزمالك، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

كما نظرت المحكمة الطعون رقم : ٧٠/٢٠٧٠٧ و ٧٠/٢٠٨١٠، المقامين من، حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك للالعاب الرياضية، ضد ماجد فاروق عبدالجواد ، أحمد محمد عبدالغنى ، محمود سامى عبدالوهاب ، محمد ابراهيم السيد رجب ، ايهاب جاد محمد الفولى، بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار، اخصها الابقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه، كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك الرياضى، عن الدوره الانتخابية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ،على ان يتم تنفيذ الحكم، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤. وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 27-05-2024.

ونظرت الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، الطعون رقم ٧٠/٢٠٧٠ و ٧٠/٢٠٨٠٧، المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه ، رئيس نادى الزمالك للالعاب الرياضية ، ضد وزير الشباب والرياضة ، مدير مديرية الشباب والرياضة ، رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك ، رئيس اللجنه الأولمبيّة المصرية، كريم محمد عادل ، بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم ٧٨/٨٨٠١ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤ ، مع ما يترتب على ذلك من اثار، اخصها الابقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، عضو مجلس النواب الحالى كامين صندوق بمجلس نادى الزمالك للالعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٧-٢٠٢٣. وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 27-05-2024.

ومن جانب أخر نظرت اليوم، الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، الطعن رقم: ٧٠/٢١٨٣٧، بشان الغاء القرار المطعون فيه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ ، في ما تضمنه من الامتناع عن التدخل واعلان بطلان قرار اللجنة الاولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك، التى اجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ عن مقعد امين الصندوق.

والطعن مقام من وزير الشباب والرياضة، واخرين، ضد ماجد فاروق عبدالجواد، احمد محمد عبدالغنى، محمود سامى عبدالوهاب، محمد ابراهيم السيد، ايهاب جاد محمد الفولي، ايهاب عبدالقادر الخولي، جمال عبدالكريم سيد. وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 27-05-2024.

وكذلك نظرت الإثنين، الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، الطعن رقم ٦٩/٩٤٩٧١ ، بشأن وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ٢٠٢٣/٢/٢٧ باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع علي رئاستة على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار اشرف عبدالله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي.

والطعن مقام من، اشرف عبدالله محمد محمد ( بصفة رئيس حزب العمل الاشتراكي)، ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 24-06-2024، للاطلاع والرد.