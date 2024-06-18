كولر: الأهلي حقق المطلوب وتفوقنا على دفاعات الاتحاد

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، قال الفريق حقق المطلوب ونال فوزًا مستحقًّا على حساب الاتحاد السكندري الذي لعب بشكل دفاعي معتمدًا على المرتدات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: نحن في مرحلة صعبة من المنافسة ببطولة الدوري، وكل اللاعبين في الحسابات. لا يوجد ترتيب معين في أي مركز وإنما يتم التقييم وفقًا لظروف كل مرحلة وكل مباراة.

وأضاف أنه لا يوجد ترتيب ثابت في أي خط من الخطوط، وأن لكل لقاء ما يناسبه من استعدادات وتشكيل، والفريق يواجه حالة من الضغط الشديد التي تفرض الاستفادة من جميع العناصر بالقائمة.

وأشار كولر إلى أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى التكتل الدفاعي بحوالي ١٠ لاعبين في منطقة الجزاء وهو يملك عناصر مميزة، وأن كل منافس يقدم أفضل ما لديه للحصول ولو على نقطة من بطل إفريقيا.