حسين لبيب: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بغض النظر عن المنافسين الأخرين.

وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم والبطولة مازالت في الملعب وسننافس حتى أخر جولة ببطولة الدوري الممتاز ".



وتابع لبيب: " شيكابالا أسطورة كروية داخل وخارج الملعب وله دور مع زملائه في فريق الزمالك ".