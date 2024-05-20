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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بغض النظر عن المنافسين الأخرين.

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وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم والبطولة مازالت في الملعب وسننافس حتى أخر جولة ببطولة الدوري الممتاز ".


وتابع لبيب: " شيكابالا أسطورة كروية داخل وخارج الملعب وله دور مع زملائه في فريق الزمالك ".

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