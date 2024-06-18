بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في الدوري الممتاز

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في الدوري الممتاز ، يشهد عشاق كرة القدم المصرية مواجهة مرتقبة اليوم بين الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2023-2024. تقام المباراة على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ومن المتوقع أن تكون مواجهة مثيرة تحمل الكثير من التحديات للفريقين.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. هذه المواجهة تأتي بعد فترة قصيرة من تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي، مما يعزز من معنويات الفريق الأحمر ويزيد من حماس جماهيره لمتابعة الفريق في الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي هذه المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة من 16 مباراة. الفريق حقق 10 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراتين. ويأتي هذا اللقاء بعد فوز مهم على فريق فاركو في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ما يعزز من حظوظه في المنافسة على الصدارة في الفترة المقبلة.

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أما الاتحاد السكندري فيحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط، ولكنه خاض 25 مباراة حتى الآن. وحقق الاتحاد 9 انتصارات، وتعادل في 9 مباريات، بينما تلقى 7 هزائم. هذه المباراة تمثل فرصة للفريق السكندري للارتقاء في الترتيب وتقديم أداء قوي أمام بطل إفريقيا.

أهمية المباراة للفريقين

تكتسب مباراة اليوم أهمية كبيرة لكل من الأهلي والاتحاد السكندري. بالنسبة للأهلي، يسعى الفريق لاستغلال الدفعة المعنوية بعد التتويج القاري لمواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الذي قد يعيده للمراكز الأولى في جدول الترتيب. الجماهير الحمراء تتطلع لمشاهدة فريقها يواصل التألق ويستعيد صدارته في الدوري المحلي بعد الأداء المميز في البطولة الإفريقية.

من جهة أخرى، يأمل الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في الدوري وتمنحه دفعة قوية نحو مراكز المقدمة. الفوز على الأهلي سيُعَد إنجازًا كبيرًا ويمنح الفريق الثقة لمواصلة مشواره في البطولة بتحقيق نتائج إيجابية.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

لمتابعة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، يمكن للجماهير مشاهدة البث المباشر عبر عدة منصات. تقدم قنوات أون تايم سبورت بثًا مباشرًا للمباراة، وهي الناقل الرسمي للدوري الممتاز، مما يضمن تغطية شاملة وجودة عالية للصوت والصورة. لمتابعة المباراة عبر الإنترنت، يمكن للجماهير زيارة موقع قناة أون تايم سبورت أو تطبيقها الإلكتروني، حيث سيتم توفير رابط البث المباشر قبيل انطلاق المباراة.

تحليل فني لتشكيل الأهلي المتوقع

يتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيلة قوية تضم اللاعبين الأساسيين الذين برزوا خلال المباريات الأخيرة. التشكيل المتوقع للأهلي قد يكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، أحمد عبد القادر

يتميز الشناوي بقدرته على التصدي للتسديدات الخطيرة وحماية مرمى فريقه بشكل ممتاز. في خط الدفاع، يعوّل الأهلي على تماسك الرباعي عمر كمال، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني لمنع هجمات الاتحاد السكندري. خط الوسط بقيادة مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور يلعب دورًا محوريًا في الربط بين الدفاع والهجوم، مع التركيز على السيطرة على وسط الملعب وتوزيع الكرة بفعالية. أما في خط الهجوم، يتميز الثلاثي حسين الشحات، كهربا، وأحمد عبد القادر بقدرتهم على اختراق دفاعات الخصم وتسجيل الأهداف.

تحضيرات الاتحاد السكندري وتشكيله المتوقع

من جهة الاتحاد السكندري، يسعى المدرب للدفع بتشكيلة متوازنة تستطيع مواجهة الأهلي بندية. التشكيل المتوقع للاتحاد قد يشمل:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

المهدي سليمان خط الدفاع: صبري رحيل، محمود رزق، كريم الديب، هشام صلاح

صبري رحيل، محمود رزق، كريم الديب، هشام صلاح خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، مروان عطية

أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، مروان عطية خط الهجوم: إبراهيم حسن، خالد قمر، أحمد رفعت

الاتحاد يعتمد على قدرات المهدي سليمان في الحراسة، مع تشكيل دفاعي قوي قادر على التصدي لهجمات الأهلي. خط الوسط بقيادة خالد الغندور ومروان عطية يتميز بالقدرة على الضغط والتحكم في وسط الميدان، بينما يقود الهجوم إبراهيم حسن وخالد قمر، اللذان يمتازان بالسرعة والقدرة على التسجيل.

توقعات المباراة

المباراة تعد بأن تكون مواجهة مثيرة بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز لتعزيز مواقعهما في الدوري الممتاز. الأهلي يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته والبقاء في المنافسة على القمة، في حين أن الاتحاد السكندري يسعى لتحسين ترتيبه وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الأحمر.

لذلك، فإن مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على قنوات أون تايم سبورت ستكون تجربة ممتعة للمشجعين، الذين يتطلعون لرؤية أداء فرقهم في واحدة من أبرز مباريات الدوري المصري الممتاز. مع التغطية الشاملة والتعليق التحليلي من قبل الخبراء، يمكن للمشاهدين توقع مباراة مليئة بالإثارة والتشويق. نتمنى لجميع المشاهدين متابعة ممتعة وآمنة للمباراة.