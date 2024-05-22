كيف أنقذ ممدوح عباس ونجله نادي الزمالك.. أحمد سليمان يوضح

قال الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: سددنا 2.7 مليون دولار مستحقات وغرامات، ويتبقى أكثر من 3 ملايين دولار ديونا مستحقة علي النادي.

وأوضح سليمان فى تصريحات صحفية، أن ممدوح عباس ونجله تبرعوا بملايين الجنيهات لنادي الزمالك ،وحصلنا علي قروض بمبالغ ضخمة من أجل الوفاء بالتزامات النادي.

وتابع: لولا مساعدة ممدوح عباس لنادي الزمالك ما استطعنا تجاوز الفترة الماضية، مؤكدًا الزمالك عليه قروض لبعض أعضاء مجلس الإدارة ونحاول سدادها.

وأشار: الكابتن حسين لبيب تبرع بأموال لنادي الزمالك من أمواله الخاصة وهاني بيرزي أيضا، مؤكدًا: نعمل حاليا في رفع القيد عن نادي الزمالك خاصة ان هناك لاعبين كثيرين لديهم رغبة في الإنضمام للقلعة البيضاء.

كما أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفوز بالكونفدرالية جاء في توقيت مهم للغاية، وسعداء لخروج الجماهير بشكل سعيد، وهم يستحقوا التحية على مجهودهم وهم الأبطال الحقيقيين.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نعمل على العديد من الملفات وليس كرة القدم فقط، وأيضًا ملف ألعاب الصالات".

وأضاف هاني شكري: "لابد من توجيه التحية إلى هشام نصر، خاصةً أنه يعمل بكل جهد ويبني من الأساس، وأثق أن هذا الملف سيكون في حته تاني".

واستطرد: "نحن لا نشم أنفسنا من الغرامات الموقعة على النادي، والبالغة حوالي 7 أو 8 مليون دولار ونسعى لتحقيق المطلوب، كنا نعلم بوجود مشاكل ونحن نعمل على حلها وفي طريقنا لذلك ونطالب بالصبر".

واختتم عضو الزمالك: "قناة النادي كانت على وشك الإغلاق وعليها ديون 70 مليون جنيه ونسدد الغرامات الماضية ونجحنا في حل أزمة القيد".