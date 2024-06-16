نشرة التوك شو.. الحجاج ينتهون من ركن الحج الأعظم وولادة طفل بعرفات

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأبرز اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

كشف مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، تفاصيل نقل استمارات الحملة إلى القاهرة، مؤكدًا أنها كانت ملحمة بشكل كبير.

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كيف نقلت استمارات تمرد إلى القاهرة؟ (فيديو)

كشف مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، أنه منذ الحملة وشهدت تجاوب من كل الناس في السويس.

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منسق حملة تمرد بالسويس: الإخوان استهانوا بالحملة ورفضنا التمويل

أكد مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، أن جماعة الإخوان ارتكبت الكثير من الجرائم التي كانت تعجل بسقوطهم.

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منسق تمرد بالسويس: الشعب من أسقط الإخوان وجرائمهم عجلت بثورة 30 يونيو

أشعل القصف الصهيوني بالمدفعية، حريقا هائلا على أطراف بلدة شبعا بجنوب لبنان، ما تسبب في فزع وخوف السكان الذين سارعوا لإخماده.

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قصف الاحتلال يشعل حريقا ضخما في بلدة شبعا جنوب لبنان (فيديو)

يواصل الحجاج النفر إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم لأداء فريضة الحج بالوقوف على صعيد عرفات طوال اليوم.

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الحجاج يواصلون النفر إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم (فيديو)

أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستقالة أو الذهاب إلى الانتخابات، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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وزير بحكومة الحرب الإسرائيلية: يجب على نتنياهو الاستقالة أو الذهاب إلى الانتخابات

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر، إن الحجيج ينفرون إلى المزدلفة، لافتا إلى أن ضيوف الرحمن سيصلون المغرب والعشاء جمع تأخير.

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عالم أزهرى من صعيد عرفات: الحج فريضة على المسلم مرة واحدة

أدى حجاج بيت الله الحرام، السبت، "ركن الحج الأعظم"، وهو الوقوف بجبل عرفات ونزلوا من عليه مع غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة الحالي، متجهين إلى مزدلفة للمبيت بها، ليواصلوا أداء مناسك الحج، خلال أول أيام عيد الأضحى، الأحد، وفي أيام التشريق.

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأجواء بين الحجاج على صعيد عرفات تشهد حالة من حالات الصفاء والارتقاء والرقي والإخلاص لله.

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صفاء وارتقاء.. خالد الجندي من جبل عرفات: الكل على قلب ولسان واحد(فيديو)

استقبل مستشفى جبل الرحمة أول حالة ولادة لحاجة باكستانية بعمر 34 عاما.

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ولادة حاجة باكستانية على جبل عرفات (شاهد)

أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، نجاح الخطط الصحية للحجاج في مشعر عرفات، لافتا إلى أن إجمالي عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.8 مليون حاج.

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وزير الحج السعودي يكشف أعداد الحجاج هذا العام (شاهد)

طالب الشيخ ماهر المعيلقي، خطيب يوم عرفة، حجاج بيت الله الحرام، بالإظهار في الشعيرة والإخلاص في العبادة لله.

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خطيب عرفة يحذر من تحويل مناسك الحج إلى مكان للشعارات والتحزبات السياسية.. فيديو

قال الدكتور طارق عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر، إنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشرف على كل المجازر، مواصلا: "مصر لديها أكثر من 490 مجزر حيوانات، وهي مفتوحة بالمجان للأضاحي طول فترة العيد حتى رابع يوم".

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"الزراعة" تستقبل الأضاحي بالمحافظات بفتح المجازر مجانًا أمام المواطنين.. فيدي

طالب الشيخ ماهر المعيلقي، حجاج بيت الله الحرام بالدعاء للفلسطينيين، قائلًا: “إنهم مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء وإفسادًا في البلاد، ومنعًا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء”.

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خطيب عرفة يطالب بالدعاء للفلسطينيين.. "مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم" (فيديو)

عرضت فضائية “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو لامتلاء جنبات مسجد نمرة في مشعر عرفات بأكثر من مليوني حاج في موسم تصفه سلطات المملكة العربية السعودية بـ“الاستتثنائي والتقني”.

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امتلاء جنبات مسجد نمرة في مشعر عرفات بأكثر من مليوني حاج.. فيديو