منسق تمرد بالسويس: الشعب من أسقط الإخوان وجرائمهم عجلت بثورة 30 يونيو

أكد مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، أن جماعة الإخوان ارتكبت الكثير من الجرائم التي كانت تعجل بسقوطهم.

وأضاف "السويسي" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشاركة في ثورة 30 يونيو، جاءت بعد قراءة الكثير في تاريخ هذه الجماعة.

وأوضح أن الشعب حكم على الإخوان وليس تمرد فقط، مضيفًا أن قبل تمرد بشهر، كنا نفكر في تظاهرات بالقانون ضد الجماعة، ومن هنا جاءت فكرة ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أنه تحدث مع محمود بدر، في 26 إبريل بمقر نقابة الصحفيين، من أجل التحرك ضد الجماعة، موضحًا: “استقرينا على تجميع 15 مليون توقيع من أجل إسقاط الجماعة، حيث جاءت تسمية الحركة بتمرد مستوحي من اسم مجلة سورية”.

وأشار إلى أن الحملة كانت مدتها شهر، واستمرت بشكل كبير والشعب المصري ساهم بشكل كبير في إنجاح الحملة على أرض الواقع.

جمع مليوني توقيع في أسبوع

وقال: “بعد أسبوع من إنطلاق الحملة، استطعنا تجميع 2 مليون توقيع تمرد، والحملة جاءت فكرتها بعد ما شهدنا سياسية الجماعة التي كانت تعمل من اجل مصلحتها فقط”، متابعا: " قلت لمحمود بدر 30 يونيو سيكون يوم أسود على جماعة الإخوان.

وذكر أن تمرد لم تطلب من الشعب أن يثار على الاخوان المسلمين، بل الشعب هو من طلب بضرورة الثورة على هذه الجماعة، مؤكدًا أن بعد الرجوع للسويس بعد الاستقرار على فكرة تمرد، عملت بكل جهد لتوعية المواطنين هناك، وتجميع التوقيعات.

وتابع أن السويس منذ 25 يناير، كانت في حالة ثورة حتي يوم 3 يوليو، إذ كان التفاعل كبير من جانب المواطنين هناك، فعلى الرغم من قلة الكثافة السكانية في السويس استطعنا أن نجمع 100 ألف توقيع من المحافظة.