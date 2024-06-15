قصف الاحتلال يشعل حريقا ضخما في بلدة شبعا جنوب لبنان (فيديو)

أشعل القصف الصهيوني بالمدفعية، حريقا هائلا على أطراف بلدة شبعا بجنوب لبنان، ما تسبب في فزع وخوف السكان الذين سارعوا لإخماده.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة "العربي" اليوم السبت، حرائق هائلة مشتعلة في منطقة الوسطاني على أطراف شبعا جنوب لبنان، جراء القصف الصهيوني.

ويتبادل حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال القصف وإطلاق الصواريخ والمسيرات، منذ السابع من أكتوبر، وسط تحذيرات من اشتعال حرب شاملة بالمنطقة.

تحذير من حرب بين لبنان والاحتلال

كشفت مصادر عبرية أمس عن مناقشات داخل قوات الاحتلال الصهيونى لإنهاء القتال فى رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا للانتقال إلى الجبهة الشمالية المحتلة مع جنوب لبنان.

وأعلن المراسل العسكرى للقناة 12 العبرية أن الاحتلال يوصى بالإسراع بإنهاء العملية العسكرية التى يشنها على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، للتجهيز لعملية أوسع فى لبنان، وذلك على خلفية التصعيد الذى تشهده المواجهات الحدودية، تزامناً مع الحرب على القطاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية كان 11 عن مسؤول سياسى رفيع المستوى قوله إن «الأصوات تتعالى لتحريك مركز ثقل» العمليات العسكرية فى إطار الحرب المدمرة التى تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضى، «من الجنوب إلى الشمال»، فى إشارة إلى التحول إلى تصعيد عسكرى فى مواجهة حزب الله فى لبنان.

أوضح التقرير أن «كابينيت الحرب الإسرائيلى عقد مداولات خاصة لدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول الشمال»، وأضاف أن «توصية القوات هى الانتهاء من رفح فى أسرع وقت ممكن، للتفرغ للاستعداد لعملية واسعة فى لبنان»، واعتبر أن التصعيد الذى تشهده الجبهة الشمالية فى الأيام الأخيرة يساعد على ملاءمة التوقعات مع المستوطنين.