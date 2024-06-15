السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خطيب عرفة يطالب بالدعاء للفلسطينيين.. "مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم" (فيديو)

الشيخ ماهر المعيلقي
الشيخ ماهر المعيلقي خطيب يوم عرفة

طالب الشيخ ماهر المعيلقي، حجاج بيت الله الحرام بالدعاء للفلسطينيين، قائلًا: “إنهم مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء وإفسادًا في البلاد، ومنعًا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء”.

وتابع خلال بث مباشر نقلته قناة “تين”: “وإن من أولى من يدعى له هو من قدم الجميل وأقدم على فعل الإحسان ومن ذلك الذين يقومون بخدمة الحرمين الشريفين ويسهرون على راحته ضيوف الرحمن وفي مقدماتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وإحسانك أن توفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده”.

txt

امتلاء جنبات مسجد نمرة في مشعر عرفات بأكثر من مليوني حاج.. فيديو

txt

مراوح الرذاذ تلطف الأجواء والمروحيات تحرس السماء.. مشاهد من عرفات (فيديو)

وبدأ منذ صباح باكر اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات من أجل أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقف بعرفات.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، حث أمضوا يوم التروية، قبل انطلاقهم إلى صعيد جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحج، وفقًا لما جاء على لسان الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، حينما قال: "الحج عرفة".

ومع غروب شمس يوم عرفة سينفر الحجيج إلى مشعر مزدلفة "المشعر الحرام" لاستكمال مناسك الحج، وهو ثالث المناسك المقدسة للحج.

ويحتفي المسلمون في كل أنحاء العالم، اليوم السبت، بيوم عرفة، وهو خير يوم تطلع فيه الشمس. ويصوم معظم المسلمين، عدا الحجاج على صعيد عرفات، هذا اليوم، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.

مواد متعلقة

دعاء يوم عرفة كما ورد عن النبي

موعد أذان المغرب يوم عرفة

أهم الأعمال والأدعية المستحب فعلها يوم عرفة.. فيديو

يوم عرفة.. تعرف على سعر الخضار صباح اليوم

في يوم عرفة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

يوم عرفة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم (تصل في بعض المناطق لـ48)

يوم عرفة.. أسعار العملات العربية اليوم

الجريدة الورقية