السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عالم أزهرى من صعيد عرفات: الحج فريضة على المسلم مرة واحدة

الحج
الحج

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر، إن الحجيج ينفرون إلى المزدلفة، لافتا إلى أن ضيوف الرحمن سيصلون المغرب والعشاء جمع تأخير. 

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وأضاف خلال مداخلة من الاراضى المقدسة، مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على فضائية "الحياة"، اليوم السبت: "هذا اليوم يتجلى الله على عباده ويباهى أهل السماء بأهل الارض، ويقول لهم هؤلاء عبادي جاؤنى شعثا غبرا يرجون رحمتى، واشهدكم انى  غفرت لهم".

وتابع:"الحج شعيرة محكومة على الامة مرة واحدة، وتحدث الله عنها فى سورة كاملة وهى سورة الحج ويقول تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)". 

واستكمل: "جئناك يا ربنا تأبين ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وندعوك يا ربنا فى ليلة العيد أن تدخل علينا الفرح والسرور". 

الحجاج ينفرون إلى مزدلفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

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