خطيب عرفة يحذر من تحويل مناسك الحج إلى مكان للشعارات والتحزبات السياسية.. فيديو

طالب الشيخ ماهر المعيلقي، خطيب يوم عرفة، حجاج بيت الله الحرام، بالإظهار في الشعيرة والإخلاص في العبادة لله.

وحذر خلال خطبته التي أذاعتها فضائية “الإخبارية” السعودية، من “تحويل الحج إلى مكان للشعارات السياسية أو التحزبات مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل أداء الحجاج لمناسكهم ومشاعرهم بأمن وطمأنينة”.

وطالب الشيخ ماهر المعيلقي، حجاج بيت الله الحرام بالدعاء للفلسطينيين، قائلًا: “إنهم مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء وإفسادًا في البلاد، ومنعًا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء”.

وتابع: “وإن من أولى من يدعى له هو من قدم الجميل وأقدم على فعل الإحسان ومن ذلك الذين يقومون بخدمة الحرمين الشريفين ويسهرون على راحته ضيوف الرحمن وفي مقدماتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وإحسانك أن توفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده”.

وماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي (55 سنة)، إمام وخطيب المسجد الحرام وحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

يتميز الشيخ بصوته العذب وقراءته المتقنة للقرآن الكريم. صدرَت الموافقة الملكية على تولِّيه إلقاءَ الخُطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نَمِرة لهذا العام 1445/ 2024، ليكون الخطيب الخامس عشر من خطباء عرفة في العهد السعودي.