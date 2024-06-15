نشرة التوك شو| سلاح الإخوان النووي.. والسيسي يستعد لوقفة عرفات

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الرئيس السيسي يغادر المدينة المنورة متوجهًا إلى مكة لأداء مناسك الحج (فيديو)

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي، متوجهًا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

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مؤسس كتلة الحوار: جبهة الإنقاذ أدت دورا عظيما ضد تنظيم إخواني امتلك “سلاحا نوويا”



قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن جبهة الإنقاذ أدت دورا مهما في لحظة تاريخية فاصلة ويُحسب لكل أعضائها هذه المواجهة العنيفة.

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وزير المالية الأسبق: صفقة رأس الحكمة أنقذت الاقتصاد من «زنقة».. والدين الخارجي «يقلق»

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أن التنمية تعني استفادة الدولة من الموارد الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنتاجية تعني استخدام الموارد لإنتاج مادة أكثر، والإنتاجية ليست قيمة مضافة كما يعتقد البعض.

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الشاب المصفوع: عمرو دياب يحاول إرضائي بالملايين

قال سعد أسامة، الملقب بالشاب المصفوع من المطرب عمرو دياب خلال محاولته التقاط صورة معه، إنه عرض عليه الملايين لإثنائه عن مواصلة استكمال الإجراءات القانونية التي اتخذها ضد الهضبة تعويضًا عن إهانته، على حد قوله.

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الحجاج يبدأون الوقوف بصعيد منى في يوم التروية (بث مباشر)

يوم التروية علامة فارقة في رحلة الحج، إذ تفتتح أبواب مشاعر الحج المقدس اليوم ويشرع الحجاج في أداء مناسكهم استعدادًا ليوم عرفة، الوقفة الكبرى في رحلة إيمانية عميقة، ويرجع أصل التسمية ليوم التروية، إذ كان يرتوون بالماء قبل خروجهم من مكة إلى مِنى.

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باحث سياسي: حرب الاحتلال مع لبنان قد تتحول لإقليمية (فيديو)

قال أمير مخول، الباحث السياسي، إن الاحتلال لا يرغب بدخول الحرب في لبنان خلال عذا التوقيت، مؤكدًا أنه لا يمكن التكهن بحيثيات مثل هذه الحرب إذا فتحت كحرب شاملة ولا بنتائجها استراتيجيا، وقد تعيد الأمور إلى أكثر تعقيدا.

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"مقتل المدنيين بغزة تضحية ضرورية".. قيادي بحماس يعلق على رسائل يحيى السنوار (فيديو)

أجرت شبكة CNN حوارًا مع المسئول الرفيع في حماس، أسامة حمدان، في مقابلة من العاصمة اللبنانية بيروت، وسط آمال بعيدة بشكل متزايد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس و إسرائيل.

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