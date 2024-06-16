كيف نقلت استمارات تمرد إلى القاهرة؟ (فيديو)

كشف مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، تفاصيل نقل استمارات الحملة إلى القاهرة، مؤكدًا أنها كانت ملحمة بشكل كبير.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز": السيت، إنه في البداية يجري تخزين الاستمارات في أحد الكافيهات الخاصة بأحد أصدقائه في القاهرة، موضحًا أن صاحب الكافية أخبرنا أن الكافية جرى حرقه، ولكن لم تصل النيران لمكان تخزين الاستمارات، الامر الذي أدي إلى نقلها في أحد مقابر العائلة.

وأشار إلى أن الأمر يدل على أن الحملة كانت ناجحة، موضحًا أنه في النهاية جرى نقلها بكل سلاسة لمقر الحملة في شارع معروف بوسط القاهرة.

وأشار إلى أن الاحزاب الموالية للإخوان لم تهدد بشكل رسمي الحركة، ولكن كان هناك بعض المضايقات، وتكسير للأمال، ولكن لم يؤثر ذلك في منتسبي الحركة.

تهديدات للتوقف عن نشر استمارات تمرد

وتابع: “كان هناك الكثير من الاتصالات من بعض الأفراد تقوم بتهددنا من أجل التوقف عن الإنتشار والعمل على إيقاف الحملة، ولكن كنا مستمرين في الحملة رغم كل ذلك”.

وأشار إلى أن الأخوان كانوا يراهنون على أن الناس لن تستجيب، ولكن الشعب المصري فأجهم بالنزول بهذا العدد الكبير، مؤكدًا أن الحملة ساهمت في إظهار التلاحم بين الشعب المصري بكل طوائفه، حيث كانت تراهن الجماعة على حزب "الكنبة" وأنهم لم ينزلوا في ثورة 30 يونيو.

وأكد أن الحملة لم تكن ممولة من أي جهة، وأن أفراد الحملة كانت ما يميزهم هو الثقة المتبادلة، وهذا هو السبب في نجاح الحملة، بالإضافة إلى ثقة الشعب فينا.