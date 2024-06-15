الحجاج ينتهون من ركن الحج الأعظم (شاهد)

أدى حجاج بيت الله الحرام، السبت، "ركن الحج الأعظم"، وهو الوقوف بجبل عرفات ونزلوا من عليه مع غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة الحالي، متجهين إلى مزدلفة للمبيت بها، ليواصلوا أداء مناسك الحج، خلال أول أيام عيد الأضحى، الأحد، وفي أيام التشريق.

ونشرت فضائية "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يرصد لقطات للحجاج وهم يتوافدون إلى محطات قطار المشاعر المقدسة في عرفات استعدادا لانطلاق عمليات انتقالهم إلى مشعر مزدلفة.

وبدأ منذ صباح باكر اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات من أجل أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقف بعرفات.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، حث أمضوا يوم التروية، قبل انطلاقهم إلى صعيد جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحج، وفقًا لما جاء على لسان الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، حينما قال: "الحج عرفة".

ومع غروب شمس يوم عرفة سينفر الحجيج إلى مشعر مزدلفة "المشعر الحرام" لاستكمال مناسك الحج، وهو ثالث المناسك المقدسة للحج.

ويحتفي المسلمون في كل أنحاء العالم، اليوم السبت، بيوم عرفة، وهو خير يوم تطلع فيه الشمس. ويصوم معظم المسلمين، عدا الحجاج على صعيد عرفات، هذا اليوم، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/06/15/pilgrims-end-standing-in-arafat-muzdalifah-saudi-arabia