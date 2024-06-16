منسق حملة تمرد بالسويس: الإخوان استهانوا بالحملة ورفضنا التمويل

كشف مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، أنه منذ الحملة وشهدت تجاوب من كل الناس في السويس.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان استهانت بالحملة موضحًا: "كانوا بيقولوا يعني الورقة دي هتقدر تمشي مرسي.. خليهم يعملوا اللي عايزينه".

وأوضح: “أننا في الحملة كان لدينا رفض قاطع أن يكون لدينا تمويل من أشخاص، حيث كنا نطلب من الداعمين أن يصوروا ورقة تمرد على حسابهم وتوزيعها على المواطنيين”.

استمارات تمرد كشفت وعي الشعب

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من الاستمارات لم نستطع جمعها من المنازل، حيث جاءت عشرات الاستمارات بعد 30 يونيو، وهذا يدل على وعي وهمة الشعب في رفضهم للجماعة وسياستهم.

وأكد أنه جرى تجميع توقيعات من الناس على استمارات تمرد في ميدان الأربعين بالسويس لسحب الثقة من محمد مرسي، بالإضافة إلى نزول عشرات الالاف من المواطنيين بالسويس لتظاهرات 30 يونيو.

وذكر أن الحملة كانت مدتها شهر، واستمرت بشكل كبير والشعب المصري ساهم بشكل كبير في إنجاح الحملة على أرض الواقع.

ولفت إلى أن بعد أسبوع من إنطلاق الحملة، جمعوا تجميع مليوني توقيع تمرد، متابعا “الحركة لم تطلب من الشعب أن يثور على الاخوان المسلمين، بل الشعب هو من طلب بضرورة الثورة على هذه الجماعة”.

وأكد أن بعد الرجوع للسويس بعد الاستقرار على فكرة تمرد، عملت بكل جهد لتوعية المواطنين هناك، وتجميع التوقيعات.