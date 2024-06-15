"الزراعة" تستقبل الأضاحي بالمحافظات بفتح المجازر مجانًا أمام المواطنين.. فيديو

قال الدكتور طارق عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر، إنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشرف على كل المجازر، مواصلا: "مصر لديها أكثر من 490 مجزر حيوانات، وهي مفتوحة بالمجان للأضاحي طول فترة العيد حتى رابع يوم".

وأضاف عبدالمنعم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: “الذبح متاح للمجازر الحكومية فقط، والأطباء يكشفون على الذبائح قبل وبعد الذبح”.

وتابع مدير عام الإدارة العامة للمجازر: “كل شيء في المجزر مجاني عدا الجزار الذي يتم جلبه إلى المجزر بواسطة الشخص صاحب الأضحية، ونكشف على الذبيحة قبل الذبح ويجب أن تكون سليمة الأذن والقرن والعينين ودون إفرازات ونكشف على السن لمعرفة مدى شرعية الذبح”.

وأشار اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه تم مراجعة إلانارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.

تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة تحرير محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر

وأضاف رئيس هيئة النظافة أنه تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة تحرير محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر ، كما تم تكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال ايام العيد .

وأشار رئيس هيئة النظافة إلى أنه تم الانتهاء من إجراء تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وامام المساجد والساحات خاصة ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين .

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى على استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على ارقام ٢٦٨٤٣٧٥٩ ، و الخط الساخن ١٥٢٦٤ ، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخري الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.

ومن جانبه أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة انه تم ايقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد ، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .