الحجاج يواصلون النفر إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم (فيديو)

يواصل الحجاج النفر إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم لأداء فريضة الحج بالوقوف على صعيد عرفات طوال اليوم.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة "العربية" اليوم السبت، استمرار ضيوف الرحمن النفر إلى مزدلفة استعدادا لجمع الحصى ورمي الجمرات بمشعر منى، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة السعودية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

وبدأ منذ صباح باكر اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات من أجل أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقف بعرفات.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، حث أمضوا يوم التروية، قبل انطلاقهم إلى صعيد جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحج، وفقًا لما جاء على لسان الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، حينما قال: "الحج عرفة".

بعثة حج الجمعيات الأهلية تغادر عرفات بعد غروب الشمس

ونقلت بعثة حج الجمعيات الأهلية، الحجاج عقب غروب شمس عرفة إلى مزدلفة، حيث ينفر الحجاج إلى مزدلفة ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويقومون بجمع الحصى لرمي الجمرات بمشعر منى.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.