تمارا نادر السيد تكشف أسباب انتقالها للأهلي وحقيقة رفض الزمالك

كشفت تمارا نادر السيد لاعبة النادي الأهلي لكرة السلة، كواليس انضمامها للكتيبة الحمراء قادمة له من نادي الصيد، بعد انتهاء إعارتها لنادي الجزيرة، وتفضيلها للعب بصفوف الأحمر عن نادي الزمالك، والذي كان يلعب له والدها نادر السيد وشقيقها أحمد نادر السيد.

وقالت تمارا نادر السيد خلال مداخلة هاتفية لها، في برنامج نعم قادرون والمذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه المذيع محمد كشك: "أنا بحترم كافة الأندية المصرية وتلقيت عددًا من العروض قبل الانتقال للأهلي، ورفضت جميع العروض من أجل الأحمر وعرض الأهلي كان نمبر وان بالنسبة لي، خاصة وأن النادي الأهلي كيان مستقر، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة".

وزادت تمارا السيد: "بالطبع شرف لأي حد يلعب في النادي الاهلي، زي ما شرف لأي حد يلعب في الزمالك، بس دائما أنت بتختار العرض الأحسن لك وكان الأهلي الأفضل بالنسبة لي، في الحقيقة الزمالك لم يتفاوض معي، عشان أختار ما بينه وبين الأهلي، وبابا شجعني اني أروح الأهلي، خاصة أنه لعب في صفوف القطبين وعنده احترام للناديين".

وأضافت لاعبة ناشئات منتخب مصر للسلة: "الرياضة عنوانها الاحترام ولاعبات القطبين بيحترموا بعض في الملعب، وده بيدي انطباع للجماهير أن الرياضة عبارة عن احترام وروح رياضية، أنت بتلعب عشان تتبسط مش بتلعب عشان تضايق اللي قدامك أو تضايق حد، لاعبات الأهلي والزمالك أخوات ومفيش ما بينا غير كل الاحترام والتقدير".

وزادت لاعبة النادي الأهلي: "الألعاب النسائية المصرية بدات تأخذ حقها مؤخرًا، وخاصة مع ظهور السوشيال ميديا بمختلف أشكالها، ودائمًا الألعاب النسائية متصدرة الترند والمشهد على مدار السنوات الاخيرة، والفتيات الرياضيات بدأوا ياخدوا حقهم أكثر بكثير مما كنا نتخيل".

تمارا هي ابنة نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر، والزمالك والأهلي وكلوب بروج البلجيكي السابق، وسبق لـ تمارا نادر السيد اللعب ضمن صفوف، فريقي كانجويرويس ميتشيلين البلجيكي ونيون السويسري، وشاركت تمارا مع منتخب ناشئات مصر لكرة السلة في بطولة العالم.

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.