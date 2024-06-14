عاجل
استعدادات أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى
الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه فاركو اليوم على استاد برج العرب

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فاركو في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز لاستعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية يناير 2024، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد برج العرب.

إقرأ أيضًا..

txt

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري ..والقناة الناقلة

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدفين لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر أحرزها محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول.
وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

مواد متعلقة

التصدير‭ ‬يقود‭ ‬صمود‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أمام‭ ‬التحديات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية

أهلاً‭ ‬رمضان

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

اقتصادية قناة السويس: نسعى للتنسيق مع كافة الجهات لجذب المزيد من الاستثمارات

ميتسوبيشي تغادر السوق التونسية وتعوضها بالمغرب.. خبير يعدد دلالات القرار
الجريدة الورقية