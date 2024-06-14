الأهلي يواجه فاركو اليوم على استاد برج العرب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فاركو في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز لاستعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية يناير 2024، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد برج العرب.

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اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدفين لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر أحرزها محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.