وكيل رياضة الإسماعيلية يستقبل أعضاء مركز جريفولز البلازما

استقبل الدكتور أيهاب صلاح، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، ممثلو مركز جريفولز البلازما الدكتور محمد عبد الفتاح طبيب المركز والدكتور احمد عبد السلام وأحمد عطيه مسئولو العلاقات العامة واحمد فكرى احد المتبرعين المنتظمين بالمركز، وذلك بمقر المديرية.

وشهد حضور اللقاء رمضان الطيب مدير إدارة الشباب

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية ومركز جريفولز البلازما، بهدف نشر التوعية بأهمية التبرع بالبلازما بين فئة الشباب في المحافظة.

وأكد الدكتور أيهاب صلاح على أهمية التبرع بالبلازما ودوره في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون إلى منتجات مشتقة من البلازما، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيساهم في نشر الوعي بأهمية التبرع بين الشباب في المحافظة.

من جانبه، أعرب ممثلو مركز جريفولز عن سعادتهم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، مؤكدين على التزامهم بنشر الوعي بأهمية التبرع بالبلازما ودعم جهود الدولة في هذا المجال.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز ثقافة التبرع بالدم ومشتقاته، ودعم المرضى الذين يحتاجون إلى هذه المنتجات في علاجهم.