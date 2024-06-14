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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لاعبة منتخب مصر للتزلج الفني تكشف تفاصيل تأهلها لبطولة العالم (فيديو)

التزلج الفني
التزلج الفني

كشفت مريم البدوي، لاعبة منتخب مصر في رياضة التزلج الفني، تفاصيل تأهلها لبطولة ألعاب التزلج الفني العالمية 2024، قائلة إنَّ بداية رحلتها مع ألعاب التزلج، أو الباتيناج، كانت وهي في عمر الرابعة ولأنها رياضة تستغرق وقت طويل للغاية لتعلمها بدأتها مبكراً ولكن البداية جاءت صدفة عندما كانت تمارس جمباز في النادي.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة: “اللعبة موجودة في مصر من زمان.. من أيام أفلام عبد الحليم، لأنه كان بيطلع في أفلامه وبيجي عندنا في نادي المعادي يصور فيلمه بيلعب باتيناج، فاللعبة موجودة في مصر من زمان أوي، ولكنها مكنتش على شكلها الحالي”.

التزلج يرتقي ليس مجرد لعبة

وتابعت: “يجري تنظيم بطولات عالمية في الوقت الحالي للباتيناج الإيقاعي، وهناك اتحاد دولي لهذه الرياضة، وجرى تنظيمها على مستوى عالي لترتقي إلى رياضة وليست مجرد لعبة وتستغرق وقت طويل لإتقانها وهي شبيهه برياضة الجمباز لأنَّ كلاهما لهما نفس الحركات”.

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