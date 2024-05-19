مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي كأس الكونفدرالية يلا شوت

البث المباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي كأس الكونفدرالية،يواجه الفريق الأول لنادي الزمالك مواجهة حاسمة في الساعة الثامنة مساءً اليوم الأحد، عندما يحتضن نادي نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت مباراة الذهاب التي جرت الأحد الماضي في المغرب بفوز نهضة بركان بنتيجة 2-1.

يلعب الزمالك اليوم بإشراف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بشعار "الفوز لا يمكن الاستغناء عنه" للفوز بلقب الكونفدرالية، حيث حذر المدير الفني اللاعبين من استقبال أي أهداف قد تزيد من تعقيد المباراة، مشددًا على ضرورة التركيز طوال فترة المباراة التي تستمر لمدة 90 دقيقة.

بدوره، يسعى فريق نهضة بركان بقيادة معين الشعباني إلى تحقيق الفوز أو التعادل في المباراة اليوم بهدف الفوز بلقب الكونفدرالية. وقد أنهى الفريق المغربي تدريباته مساء البارحة على ملعب القاهرة الدولي استعداداً للمباراة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

"bein sports HD6".

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي كأس الكونفدرالية يلا شوت

معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

توفر قناة بي إن سبورتس أكثر من خيار يمكنك من خلاله الاستماع للتعليق على مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2024 بين نهضة بركان والزمالك.

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عبر القناة الصوتية الأولى يمكنك الاستماع للمباراة بصوت المعلق علي محمد علي وفي القناة الصوتية الثانية المعلق الرياضي جواد بدة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

يمكنكم مشاهدة قناة "bein sports HD6" الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

تردد القناة: 10810.

الاستقطاب: عامودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 يوم الأحد 19 مايو/ آيار 2024 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.