مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت في نهائي الكونفدرالية 2024
مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت في نهائي الكونفدرالية 2024
مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت في نهائي الكونفدرالية 2024 ، نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم يعد من الأحداث الكروية المثيرة التي تشهدها القارة السمراء، حيث تتواجه قوتان عظيمتان في عالم الكرة الإفريقية: نهضة بركان المغربي والزمالك المصري.
تتجه أنظار عشاق الكرة نحو الملعب البلدي في بركان حيث يحل نهضة بركان ضيفًا على نفسه، مستضيفًا للفريق المصري القوي الزمالك، في لقاء يحمل في طياته طموح الفوز باللقب الثالث في تاريخ النهضة بركان.
وصل الفريق المغربي إلى هذا النهائي بعد أداء مميز وتخطيه لعقبة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، حيث حصل على تأهله بشكل اعتباري دون الحاجة لخوض مباراتي نصف النهائي.
بالمقابل، يأتي الزمالك المصري بعد مسيرة مليئة بالإثارة والتحديات، حيث تمكن من التأهل للنهائي على حساب دريمز الغاني بعد أداء قوي وتحقيق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.
للزمالك طموح كبير في هذا النهائي، فهو يسعى لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه في هذه البطولة المهمة، ويسعى أيضًا لبدء صفحة جديدة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، الذي يملك خبرة واسعة في البطولات الإفريقية.
يعد هذا النهائي فرصة ذهبية لكلا الفريقين لإظهار قوتهم وتحقيق الانتصار، وستكون المباراة محط أنظار عشاق الكرة في القارة الأفريقية وخارجها.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024
شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي صاحبة حقوق البث الحصري والمباشر لكل مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024.
لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية
لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية
ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ونهضة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024، عبر قناة "bein sports HD6".
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان
- "bein sports HD6".
معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024
توفر قناة بي إن سبورتس أكثر من خيار يمكنك من خلاله الاستماع للتعليق على مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2024 بين نهضة بركان والزمالك.
عبر القناة الصوتية الأولى يمكنك الاستماع للمباراة بصوت المعلق جواد بدة. وفي القناة الصوتية الثانية المعلق الرياضي محمد فوزي.
مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024
يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".
تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024
يمكنكم مشاهدة قناة "bein sports HD6" الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال الترددات التالية.
تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات
- تردد القناة: 10810.
- الاستقطاب: عامودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات
- تردد القناة: 11054.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024
تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 يوم الأحد 13 مايو/ آيار 2024 على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات.
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