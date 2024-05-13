الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: العقل المصري هش يعشق الحفظ والتلقين وينطبق عليه مثل “اشترى التروماي”

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن العقل المصري مصاب بهشاشة ويصدق أي شئ، وتيار الإسلام السياسي يمكن أن يحرق البلد بترويج الشائعات وهي مشكلة حقيقة موجودة في مصر.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بالنظر لهذه المشكلة فأن المشاكل الأخرى ليست أهم أولوية، منوهًا بأنه رغم قوة الاقتصاد والقوة الأمنية يمكن فكها بالعقل الهش، مؤكدًا أن العقل المصري دائما ما يحتاج إلى التوعية والتثقيف "بيشتري التروماي".

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ونوه بأن الحقيقة المؤكدة أن المفكر والمحلل السياسي لا يسعى إلى التصويت أو لإقناع أحد بشئ ويسعى فقط لإبراز الحقيقة، مؤكدًا أن مشكلته مع العقل المصري الهش أنه عابر للطبقات، وهناك من يحصل على الدكتوراة ولكن يمتلك عقل هاش.

وتابع: "الوضع الهش في مصر متجاوز لكل الطبقات، منوهًا بأن هناك فرق بين المثقف وبين حامل المعرفة، حامل المعرفة ليس بالضرورة أن يكون مثقف".

 

عابر للطبقات

ولفت إلى أن العقل الهاش هو غير النقدي والذي يتبع مشاعره وليس المنطق، موضحًا أن التعليم في مصر سبب هشاشة العقل، مؤكدًا أن كل من تخرج من منظومة التعليم في مصر على كافة المستويات التعليمية العباقرة وهم بالملايين أمر استثنائي وليس له علاقة بمنظومة التعليم.

وأشار، إلى أن التعليم في مصر لم يحرك العقل والفكر، لم يتم التعليم على وجود المناظرات أو التفكير النقدي ولا يقدم الحجة المضادة، متابعًا: "مصطلح الإجابة النموذجية يحاكم عليه بلد.. وليس هناك شئ يسمى بالإجابة النموذجية"، ليس من المهم أن تكون الإجابة نموذجية لأنه ليست نموذجية.

وتابع: "التعليم في مصر يعتمد على الحفظ والتلقين ولا يفرز عقلا نقديا"، موضحًا أن مشكلته مع العقل المصري الهش أنه عابر للطبقات.

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