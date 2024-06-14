الإسماعيلي يهنئ الاتحاد السكندري بحصد لقب دوري السلة

هنأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، نظيره في نادي الاتحاد السكندري، بالتتويج بلقب دوري السلة للمرة 15 في تاريخ زعيم الثغر.

وتوج الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر للمحترفين بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 76-70، مساء الخميس.

ويلعب نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام best of 5، أي أن الفريق الذي يفوز بثلاث مباريات يتوج باللقب

وحسم الاتحاد 3 مواجهات ضمن السلسلة بنتيجة 71-69 و80-78 و76-70، بينما فاز الأهلي بمباراة وحيدة 83- 79.

وعلى جانب آخر ، اقترب محمد بيومي لاعب وسط الدراويش، من إنهاء برنامج التأهيل والدخول في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها الاثنين المقبل.

وخضع محمد بيومى لبرنامج علاجى مكثف من أجل محاولة تجهيزه لمباراة إنبى، بعد تجدد إصابته والتي أبعدته عن مباريات الإسماعيلى الماضية.

ومن المقرر أن يدخل محمد بيومى التدريبات الجماعية الجمعة المقبل، من أجل محاولة تجهيزه للاستعانة بخدماته في مباراة إنبى المقبل.

وخاض الإسماعيلى 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الماضية بدأها بالهزيمة من المريخ السودانى بهدف نظيف، ثم الخسارة من بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا فاز على فريق زد بهدف نظيف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.